Бучневич в матче с «Аризоной» забросил 24-ю шайбу в сезоне
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».
26-летний россиянин забросил шайбу в меньшинстве на 35-й минуте и сделал счет 4:0.
На данный момент на счету Бучневича 56 (24+32) очков в 60 матчах сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|45
|24
|98
|2
|Рейнджерс
|70
|44
|26
|94
|3
|Питтсбург
|70
|41
|29
|92
|4
|Вашингтон
|69
|37
|32
|84
|5
|Айлендерс
|68
|32
|36
|73
|6
|Коламбус
|69
|32
|37
|69
|7
|Филадельфия
|69
|22
|47
|55
|8
|Нью-Джерси
|69
|24
|45
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|69
|48
|21
|102
|2
|Торонто
|68
|44
|24
|93
|3
|Тампа-Бэй
|68
|43
|25
|93
|4
|Бостон
|68
|43
|25
|91
|5
|Детройт
|69
|26
|43
|61
|6
|Баффало
|70
|25
|45
|61
|7
|Оттава
|68
|25
|43
|56
|8
|Монреаль
|69
|19
|50
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|49
|20
|104
|2
|Миннесота
|68
|43
|25
|91
|3
|Сент-Луис
|68
|38
|30
|86
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|68
|39
|29
|81
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|69
|22
|47
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|68
|40
|28
|89
|2
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|86
|3
|Эдмонтон
|70
|40
|30
|85
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|68
|29
|39
|66
|8
|Сиэтл
|69
|22
|47
|50
Результаты / календарь
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
|5.04
|02:00
|
Коламбус – Бостон
|- : -
|5.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|- : -
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|- : -
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|69
|97
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|51
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|70
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|47
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|54
|2.16
Новости