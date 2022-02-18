Бучневич в матче против «Монреаля» с передачи Тарасенко забросил 16-ю шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». 26-летний россиянин с передачи Владимира Тарасенко забросил шайбу на 59-й минуте и сделал счет 2:2. На данный момент на счету Бучневича 43 (16+27) очка в 43 матчах сезона. OH SO CLUTCH. #stlblues pic.twitter.com/JUIl8OZgVA — St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 18, 2022