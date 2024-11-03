Бучневич в драке уложил Хольмберга на лед

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич подрался с форвардом «Торонто» Понтусом Хольмбергом в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В середине третьего периода произошла стычка между игроками на половине «Мэйпл Ливз». Россиянин подъехал к толпе и выцепил из нее Хольмберга, которого после нескольких ударов уложил на лед.