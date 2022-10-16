Бучневич, Тарасенко и Барбашев признаны звездами матча с «Коламбусом»

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Определились три звезды матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Коламбусом» (5:2).

Первой звездой признан форвард «блюзменов» Павел Бучневич, набравший 2 (1+1) очка. Второй звездой стал оформивший дубль форвард Владимир Тарасенко, третья звезда — Иван Барбашев, забивший гол.

В следующем матче «Сент-Луис» 20 октября сыграет с «Сиэтлом», «Коламбус» 19 октября встретится с «Ванкувером».