Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков завершившегося игрового дня.

Третьей звездой был признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он оформил дубль и отдал одну результативную передачу в матче против «Филадельфии» (6:3).

Второй звездой дня выбран нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич, на счету которого хет-трик в матче против «Нью-Джерси» (6:3). Отметим, что 17 апреля российскому хоккеисту исполнилось 26 лет.

Первой звездой стал нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло. Матч с «Миннесотой Уайлд» (2:5) стал для 41-летнего канадца 1767-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным Горди Хоу и разделил с ним первое место в истории лиги.