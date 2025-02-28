Бучневич стал третьей звездой встречи с «Вашингтоном»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:2).

29-летний россиянин отметился двумя результативными передачами. Первой звездой стал защитник «блюзменов» Филипп Броберг, оформивший дубль. Вторая звезда — форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл, у которого гол и результативная передача.

В текущем сезоне Бучневич провел 58 матчей, в которых набрал 41 (12+29) очко.