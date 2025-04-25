Бучневич стал пятым игроком в истории «Сент-Луиса», набравшим три очка в первом периоде матча плей-офф

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил два гола в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

30-летний россиянин забросил шайбы на первой и четвертой минутах, а также сделал результативную передачу на 16-й минуте. Таким образом, Бучневич пятым игроком в истории франшизы, набравшим три очка в первом периоде матча плей-офф. Ранее это удавалось Берни Федерко (1981/82), Джо Маллену (1981/82), Филу Гойетту (1969/70) и Эбу Макдональду (1969/70).

В общей сложности Бучневич набрал 17 (3+14) очков в 23 матчах плей-офф.