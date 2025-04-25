Бучневич стал первым игроком «Сент-Луиса» с 2022 года, оформившим хет-трик в плей-офф

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил три гола в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

30-летний россиянин стал первым игроком «Блюз», оформившим хет-трик в плей-офф, после Владимира Тарасенко (2021/22). Также последним игроком, забивавшим три гола в домашнем матче плей-офф, был Джейден Шварц в сезоне-2028/19.

На данный момент на счету Бучневича 18 (43+14) очков в 23 матчах плей-офф.