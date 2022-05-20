Бучневич сделал 5-ю голевую передачу в этом плей-офф НХЛ

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«Сент-Луис» открыл счет во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо».

На 6-й минуте встречи голом отметился нападающий Джордан Кайру. Также в голевой атаке поучаствовал российский нападающий Павел Бучневич.

27-летний россиянин сделал пятую голевую передачу в этом розыгрыше Кубка Стэнли.