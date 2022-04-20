Бучневич с передачи Тарасенко забил «Бостону»

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». «Блюз» реализовали большинство.

На 12-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Ассистировал ему соотечественник Владимир Тараенко.

Для Бучневича этот гол стал 28-м в текущем сезоне. Тарасенко сделал 44-й ассист.