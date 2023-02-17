Бучневич с передачи Барбашева открыл счет в матче с «Нью-Джерси»

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 17-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Ему ассистировал соотечественник Иван Барбашев.

Для Бучневича этот гол стал 16-м в текущем сезоне, а у Барбашева теперь 18 голевых передач.