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Сегодня, 05:54

Бучневич с передачи Барбашева открыл счет в матче с «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 17-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Ему ассистировал соотечественник Иван Барбашев.

Для Бучневича этот гол стал 16-м в текущем сезоне, а у Барбашева теперь 18 голевых передач.

Иван Барбашев
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 57 28 29 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 40 13 85
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Баффало 53 27 26 58
6 Детройт 53 25 28 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 55 17 38 40
Результаты / календарь
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
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22.02
17.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 3 : 6
17.02 03:00
Каролина – Монреаль
 6 : 2
17.02 03:00
Коламбус – Виннипег
 3 : 1
17.02 04:00
Нэшвилл – Бостон
 - : -
17.02 05:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 - : -
17.02 05:00
Калгари – Детройт
 - : -
17.02 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 - : -
17.02 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 99
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 80
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 41 2.23
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