Бучневич рассказал о реакции бывшего тафгая Беруби на его драку
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об отношениях со своим бывшим тренером Крейгом Беруби.
— Вернемся к тренерам. С Беруби, помню, у вас были отличные отношения. Вы их сохранили? Переписываетесь, с праздниками друг друга поздравляете?
— Я видел его в Торонто. Перед раскаткой увиделись, похихикали, что-то друг у друга спросили. Хороший мужик, боевой, который всегда любил пошутить, истории потравить. Рад за него, у него хорошо получается в «Мэйпл Лифс». В той игре я почему-то подрался.
— И удостоились какого-то комментария от него, бывшего тафгая?
— Да. «Ты заболел? Что с тобой произошло?» А, вот еще история про Беруби. У меня как-то было сотрясение, а он любит крутить велосипед в бане. И говорит мне: «Вы, новое поколение, слабое». — «Это почему еще?» — «Вот у меня ни одного сотрясения не было». — «Как — ни одного?» — «Да вот так». — «А сколько драк?» — «Пятьсот». — «А в нокауте был?» — «Ну, был». — «Так это что, не сотрясение?!»
— Как отреагировал?
— Засмеялся. Я его драки в записи видел, причем много. Да он и сам иногда говорил: «Посмотри!»
— Чему-то хотел вас научить из своего богатого?
— Гордился: посмотри, говорит, я то-то сделал, чтобы дракой завести команду. Мы к тому моменту проигрывали, а в итоге выиграли. Крэйг провел хорошую, долгую карьеру. Больше тысячи матчей (1054 игры. — Прим. И.Р.)!
