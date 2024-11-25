Бучневич назвал игру в атаке главной проблемой «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал текущие проблемы команды в НХЛ.

«Мы забрасываем по две шайбы за игру. Так выиграть нельзя. Наши вратари должны отражать по 50 бросков за игру, это невозможно. У нас хорошие игроки, но мы не забиваем. Нужно разобраться с игрой в атаке, это наша самая большая проблема. С одним или двумя голами за игру побеждать невозможно. Просто невозможно», — цитирует Бучневича пресс-служба НХЛ.

«Сент-Луис» находится на 13-й строчке турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. В активе команды 19 очков после 22 матчей, заброшено 53 шайбы.

29-летний россиянин набрал 13 (5+8) очков в 22 встречах.