Бучневич признан второй звездой матча «Сент-Луиса» с «Миннесотой»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:8).

Бучневич в этом матче оформил хет-трик. Всего за сезон он забросил 23 шайбы.

Первой звездой признан форвард «Миннесоты» Райан Хартман, забивший два гола. Третьей — нападающий «Уайлд» Юэль Эрикссон Эк, забросивший одну шайбу.