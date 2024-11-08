Бучневич признан второй звездой матча «Сент-Луис» — «Юта»

Российского нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича признали второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:4). 29-летний россиянин отдал две голевые передачи.

Первой звездой встречи стал форвард «Юты» Дилан Гюнтер, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку его одноклубник Майкл Кесселринг, забросивший шайбу на 18-й секунде первого периода.

«Юта» с 15 очками занимает 8-е место в Западной конференции, а «Сент-Луис» с 14 очками расположился на 9-й строчке.