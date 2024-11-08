Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:28

Бучневич признан второй звездой матча «Сент-Луис» — «Юта»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российского нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича признали второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:4). 29-летний россиянин отдал две голевые передачи.

Первой звездой встречи стал форвард «Юты» Дилан Гюнтер, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку его одноклубник Майкл Кесселринг, забросивший шайбу на 18-й секунде первого периода.

«Юта» с 15 очками занимает 8-е место в Западной конференции, а «Сент-Луис» с 14 очками расположился на 9-й строчке.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Юта
Читайте также
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Застрявший в Японии лайнер завершил ремонт и покинул порт Иокогамы
Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении БПЛА над регионом
Высота выброса пепла вулканом Шивелуч составила 10 км над уровнем моря
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Панарин набрал 800 очков в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 10 2 20
2 Нью-Джерси 16 9 7 20
3 Вашингтон 12 9 3 18
4 Рейнджерс 12 8 4 17
5 Айлендерс 14 6 8 14
6 Коламбус 12 5 7 12
7 Питтсбург 15 5 10 12
8 Филадельфия 14 5 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 14 10 4 21
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 7 7 15
4 Бостон 15 7 8 15
5 Детройт 12 6 6 13
6 Баффало 14 6 8 13
7 Оттава 13 6 7 12
8 Монреаль 14 4 10 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 14 13 1 26
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 12 8 4 16
4 Юта 14 6 8 15
5 Сент-Луис 14 7 7 14
6 Колорадо 14 6 8 12
7 Чикаго 15 5 10 11
8 Нэшвилл 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 9 4 19
2 Лос-Анджелес 14 8 6 19
3 Калгари 14 7 7 16
4 Ванкувер 11 6 5 15
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 14 5 9 11
7 Анахайм 12 4 8 10
8 Сан-Хосе 14 4 10 10
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
8.11 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 5 : 3
8.11 03:00
Оттава – Айлендерс
2 : 4
8.11 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 1 : 2 Б
8.11 03:00
Рейнджерс – Баффало
 1 : 6
8.11 03:00
Бостон – Калгари
 4 : 3 ОТ
8.11 03:00
Каролина – Питтсбург
 5 : 1
8.11 03:00
Флорида – Нэшвилл
 6 : 2
8.11 04:00
Виннипег – Колорадо
 1 : 0
8.11 04:00
Сент-Луис – Юта
 2 : 4
8.11 04:00
Даллас – Чикаго
 3 : 1
8.11 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 - : -
8.11 06:30
Лос-Анджелес – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости