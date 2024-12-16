Бучневич признан второй звездой матча «Сент-Луис» — «Рейнджерс»
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2) и был признан второй звездой встречи.
За 30 матчей в сезоне-2024/25 29-летний россиянин набрал 21 (8+13) очко.
Первой звездой игры стал нападающий «Блюз» Роберт Томас. Третьей звездой матча признали еще одного форварда «Сент-Луиса» Джордана Кайру.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|29
|21
|8
|44
|2
|Нью-Джерси
|33
|20
|13
|43
|3
|Каролина
|30
|19
|11
|39
|4
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|5
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|31
|6
|Питтсбург
|32
|13
|19
|31
|7
|Айлендерс
|32
|12
|20
|31
|8
|Коламбус
|31
|12
|19
|29
|Атлантический дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|3
|Бостон
|32
|16
|16
|35
|4
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|28
|16
|12
|34
|5
|Оттава
|30
|15
|15
|32
|6
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|30
|12
|18
|28
|7
|Баффало
|31
|11
|20
|26
|8
|Монреаль
|30
|11
|19
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|32
|22
|10
|45
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|29
|18
|11
|36
|4
|Колорадо
|32
|18
|14
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|32
|15
|17
|33
|7
|Чикаго
|31
|10
|21
|22
|8
|Нэшвилл
|31
|8
|23
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|30
|18
|12
|39
|3
|Эдмонтон
|30
|18
|12
|38
|4
|Ванкувер
|29
|15
|14
|35
|5
|Калгари
|31
|15
|16
|35
|6
|Сиэтл
|32
|15
|17
|32
|7
|Сан-Хосе
|33
|11
|22
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
Результаты / календарь
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20.12
21.12
|16.12
|01:00
|
Торонто – Баффало
|5 : 3
|16.12
|01:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 1
|16.12
|02:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|3 : 2
|16.12
|02:00
|
Миннесота – Вегас
|2 : 3
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