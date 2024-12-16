Бучневич признан второй звездой матча «Сент-Луис» — «Рейнджерс»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2) и был признан второй звездой встречи.

За 30 матчей в сезоне-2024/25 29-летний россиянин набрал 21 (8+13) очко.

Первой звездой игры стал нападающий «Блюз» Роберт Томас. Третьей звездой матча признали еще одного форварда «Сент-Луиса» Джордана Кайру.