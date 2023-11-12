Бучневич признан третьей звездой матча с «Колорадо»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал третьей звездой матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (8:2).

28-летний россиянин оформил хет-трик, забросив две шайбы в меньшинстве и одну — в большинстве. Первая звезда — форвард Брейден Шенн, набравший 4 (3+1) очка. Вторая звезда — вратарь Джордан Биннингтон, отразивший 36 бросков из 38.

В текущем сезоне Бучневич провел 11 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков.