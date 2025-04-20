Бучневич принял участие в массовой драке в первом матче «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ

В концовке стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ между «Виннипегом» и «Сент-Луисом» игроки устроили две массовые драки.

В первой потасовке принял участие российский форвард «Блюз» Павел Бучневич, который отметился голевой передачей в этой встрече. По итогам двух драк хоккеисты каждой команды суммарно получили по 50 минут штрафа.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/25 30-летний Бучневич сыграл 76 матчей, набрав 57 (20+37) очков.