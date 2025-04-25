Бучневич повторил достижение Тарасенко в плей-офф НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил хет-трик в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (7:2).

30-летний россиянин стал первым игроком «Блюз» после Владимира Тарасенко (2021/22) с тремя заброшенными шайбами в матче плей-офф. Последним игроком команды, который оформил хет-трик в домашней встрече Кубка Стэнли, был Джейден Шварц в сезоне-2018/19.

В текущем плей-офф Бучневич набрал 6 (3+3) очков в 3 матчах.