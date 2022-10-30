Бучневич после травмы сыграет в стартовом звене «Сент-Луиса» против «Монреаля»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Монреалем».

Форвард «блюзменов» Павел Бучневич выйдет в стартовом звене. 29 октября клуб вывел 27-летнего россиянина из списка травмированных.

Бучневич пропустил пять последних матчей из-за повреждения нижней части тела. На его счету один матч в регулярном чемпионате НХЛ, в котором он набрал 2 (1+1) очка.