Бучневич подписал шестилетний контракт с «Сент-Луисом» на 48 миллионов долларов

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на шесть лет, по которому игрок получит 48 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Бучневич провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 63 (27+36) очка.