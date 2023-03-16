Бучневич открыл счет в матче «Сент-Луиса» против «Миннесоты»

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 5-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него эта шайба стала 21-й в нынешнем сезоне.

Всего у 27-летнего россиянина 59 (21+38) очков в 52 встречах нынешнего регулярного чемпионата.