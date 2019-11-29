Бучневич открыл счет в матче с «Бостоном»

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в ворота «Бостона» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.

Для 24-летнего Бучневича эта шайба стала пятой в текущем сезоне.

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