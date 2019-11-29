Бучневич открыл счет в матче с «Бостоном»
29 ноября 2019, 22:02
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в ворота «Бостона» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.
Для 24-летнего Бучневича эта шайба стала пятой в текущем сезоне.
Solid duck, Peps. pic.twitter.com/16L3QX65mi— New York Rangers (@NYRangers) November 29, 2019
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