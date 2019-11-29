НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бучневич открыл счет в матче с «Бостоном»

29 ноября 2019, 22:02
Теги:

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в ворота «Бостона» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.

Для 24-летнего Бучневича эта шайба стала пятой в текущем сезоне.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир