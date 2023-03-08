Бучневич открыл счет в матче против «Аризоны»

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

На 3-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для 27-летнего россиянина эта шайба стала 19-й в сезоне.