Бучневич оформил хет-трик в третьем матче с «Виннипегом»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

30-летний россиянин забросил шайбу на 46-й минуте после ошибки вратаря Коннора Хеллибака и сделал счет 4:1. Бучневич оформил хет-трик, забив также два гола в первом периоде.

На данный момент на счету Бучневича 18 (43+14) очков в 23 матчах плей-офф.