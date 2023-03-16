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Сегодня, 06:35

Бучневич оформил дубль в матче с «Миннесотой» и набрал 60-е очко в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». На 12-й минуте второго периода он стал 4:4.

Голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него эта шайба стала 22-й в текущем сезоне.

Всего у 27-летнего россиянина 60 (22+38) очков в 52 встречах нынешнего регулярного чемпионата.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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