Бучневич оформил дубль в матче с «Миннесотой» и набрал 60-е очко в сезоне
«Сент-Луис» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». На 12-й минуте второго периода он стал 4:4.
Голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него эта шайба стала 22-й в текущем сезоне.
Всего у 27-летнего россиянина 60 (22+38) очков в 52 встречах нынешнего регулярного чемпионата.
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|16.03
|02:00
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Торонто – Колорадо
|1 : 2 Б
|16.03
|02:00
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Вашингтон – Баффало
|5 : 4 Б
|16.03
|04:30
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Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|16.03
|05:00
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Анахайм – Айлендерс
|- : -
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