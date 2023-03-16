Бучневич оформил дубль в матче с «Миннесотой» и набрал 60-е очко в сезоне

«Сент-Луис» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». На 12-й минуте второго периода он стал 4:4.

Голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него эта шайба стала 22-й в текущем сезоне.

Всего у 27-летнего россиянина 60 (22+38) очков в 52 встречах нынешнего регулярного чемпионата.