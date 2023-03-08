Бучневич забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ
«Сент-Луис» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». В середине третьего периода счет стал 2:3.
Голом на 9-й минуте третьего периода отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него эта шайба стала второй в матче и двадцатой в сезоне.
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13.03
|8.03
|03:00
|
Флорида – Вегас
|2 : 1
|8.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|5 : 2
|8.03
|03:00
|
Монреаль – Каролина
|3 : 4 Б
|8.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|3 : 4
|8.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|8.03
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|8.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|0 : 1 Б
|8.03
|05:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|- : -
|8.03
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|8.03
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -
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