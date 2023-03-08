Бучневич забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». В середине третьего периода счет стал 2:3.

Голом на 9-й минуте третьего периода отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него эта шайба стала второй в матче и двадцатой в сезоне.