Бучневич - о Панарине: "Политика меня не интересует. Что мне нужно знать - курс доллара"

Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич, подписавший новый двухлетний контракт с клубом со средней зарплатой в 3,25 миллиона долларов и избежавший арбитража, дал интервью "СЭ".

– Как-то у вас изменится жизнь после подписания такого контракта? Будете жить теперь на Манхэттене в центре?

– Я и живу на Манхэттене в центре. В Нью-Йорке можно и дом за пятьдесят тысяч снять. Но зачем мне там жить одному?

– Сейчас Панарин ведет активную социальную жизнь. Будете брать пример?

– Могу делать это в шуточной форме. Но про политику говорить не буду. Потому что меня это не интересует. Единственное, что мне нужно знать – курс доллара. Слышал, что он поднимется. (Алексей Шевченко)

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