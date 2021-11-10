Бучневич о голевом пасе в матче с «Виннипегом»: «Видел гол Макдэвида «Рейнджерс». Подумал, что тоже так могу»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прокомментировал победу над «Виннипегом» (3:2 Б).

«Мы начали хорошо, первый период прошел неплохо, а во втором мы, кажется, вообще были без шайбы. Это был трудный отрезок. Я рад, что мы собрались и выиграли. Мой гол? Кайру прошел по центру, отдал мне шайбу, я бросил в дальний угол. Иногда это срабатывает, сегодня повезло. Голевой пас на Кайру? Мы сидели с Барбашевым и Бозаком в медицинском кабинете, увидели гол Макдэвида «Рейнджерс», я подумал, что тоже так могу. Обошел соперников, отдал пас Кайру и он забил. Я рад, что ему это удалось. Он играет в отличный хоккей, он — замечательный парень, быстрый, молодой. Я помогаю ему получать шайбу как можно чаще. Он помогает команде выигрывать, набирать очки», — сказал в послематчевом интервью Бучневич.

Buchnevich on his assist on Kyrou's goal: «We were just sitting with Barbie and Bozie in the medical room and see (Connor) McDavid's goal against the Rangers, and I think I can do that too. I dangled guys and gave it to Rouzy and he scored.»#stlblues pic.twitter.com/ZDuUzO9FpZ — Bally Sports Midwest (@BallySportsMW) November 10, 2021

В матче с «Виннипегом» Бучневич забросил гол и отдал результативную передачу. В сезоне-2021/22 россиянин набрал 5 (3+2) очков в 9 матчах.