Бучневич назвал фаворитов плей-офф в КХЛ и НХЛ

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич в интервью "Известиям" назвал фаворитов плей-офф в КХЛ и НХЛ. Также он сожалеет, что не выиграл Кубок Гагарина со СКА​.

– Есть досада, что не выиграли Кубок Гагарина в составе СКА?

– Конечно. Мы играли в плей-офф – очень хотелось выиграть Кубок Гагарина. Но нам не удалось это сделать, так жизнь сложилась.

– Какие команды считаете главными фаворитами плей-офф НХЛ и КХЛ?

– Мне кажется, что в КХЛ это Омск, а в НХЛ – "Сан-Хосе" и "Нэшвилл".