Бучневич может быть дисквалифицирован за удар соперника головой в матче с «Аризоной»
20:16
Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич может быть дисквалифицирован за нарушение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:4).
Решение будет принято после слушания, которое состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter.
Напомним, 26-летний россиянин ударил форварда «койотов» Лоусона Крауза головой, за это он был наказан штрафом до конца игры.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/NHLPlayerSafety/status/1450475322667851777
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