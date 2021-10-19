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Бучневич может быть дисквалифицирован за удар соперника головой в матче с «Аризоной»

20:16
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич может быть дисквалифицирован за нарушение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:4).

Решение будет принято после слушания, которое состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter.

Напомним, 26-летний россиянин ударил форварда «койотов» Лоусона Крауза головой, за это он был наказан штрафом до конца игры.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NHLPlayerSafety/status/1450475322667851777

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Александр Кравченко все материалы автора
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