Бучневич может быть дисквалифицирован за удар соперника головой в матче с «Аризоной»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич может быть дисквалифицирован за нарушение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:4).

Решение будет принято после слушания, которое состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter.

Напомним, 26-летний россиянин ударил форварда «койотов» Лоусона Крауза головой, за это он был наказан штрафом до конца игры.