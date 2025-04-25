Бучневич о крупной победе над «Виннипегом»: «Зрители завелись, а мы просто последовали за ними»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прокомментировал победу над «Виннипегом» (7:2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Факса, Уокер и Торопченко провели отличную смену. Зрители завелись, было очень шумно и мы просто последовали за ними. Во второй смене я забил после перехвата, затем отличился Фаулер и толпа сошла с ума. Эмоции взяли верх и мы продолжили в том же духе», — цитирует форварда пресс-служба НХЛ.

Бучневич набрал 4 (3+1) очка и был признан второй звездой матча.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 27 апреля и начнется в 20.00 мск.