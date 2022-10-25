Бучневич из-за травмы пропустит матч «Сент-Луиса» против «Виннипега»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега», сообщается на официальном сайте клуба.

27-летний россиянин пропустит встречу из-за травмы верхней части тела. В текущем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в игре против «Коламбуса» (5:2).

Матч «Виннипег» — «Сент-Луис» пройдет сегодня, 25 октября и начнется в 3.00 мск.