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Сегодня, 02:54

Бучневич из-за травмы пропустит матч «Сент-Луиса» против «Виннипега»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега», сообщается на официальном сайте клуба.

27-летний россиянин пропустит встречу из-за травмы верхней части тела. В текущем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в игре против «Коламбуса» (5:2).

Матч «Виннипег» — «Сент-Луис» пройдет сегодня, 25 октября и начнется в 3.00 мск.

Павел Бучневич
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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 6 12
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И Г
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Колорадо

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Алекс Так

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И КН
Крэйг Андерсон

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Джейк Эттингер

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