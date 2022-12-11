Бучневич из-за травмы пропустит матч с «Колорадо»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо», сообщает официальный сайт клуба.

27-летний россиянин, у которого травма нижней части тела, не тренировался с командой и пропустит игру. Бучневич также не принимал участие в предыдущих играх команды против «Айлендерс» (7:4) и «Виннипега» (2:5).

В текущем сезоне форвард провел 20 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.

Матч «Сент-Луис» — «Колорадо» пройдет в ночь на 12 декабря и начнется в 00.00 мск.