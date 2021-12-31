Бучневич и Барбашев смогут принять участие в «Зимней классике» против «Миннесоты»

Форварды «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Иван Барбашев смогут сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты», сообщает официальный сайт НХЛ.

«Они оба в порядке. Бучневич чувствует себя намного лучше, Барбашев допущен к игре. Я думаю, что и Бучневич примет участие в игре, он катался сегодня» , — сказал тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби.

Бучневич пропустил матч против «Эдмонтона» (4:2) из-за болезни, не связанной с коронавирусом, Барбашев исключен из ковид-протокола. Таким образом, оба россиянина смогут принять участие в «Зимней классике».

Матч «Миннесота» — «Сент-Луис» пройдет 2 января под открытым небом и начнется в 3:00 мск.