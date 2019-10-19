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Бучневич эффектно сравнял счет в матче с «Вашингтоном». Видео

02:35
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«Рейнджерс» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Российский нападающий Павел Бучневич на 13-й минуте первого периода отметился заброшенной шайбой. Для него это первый гол в этом сезоне.

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