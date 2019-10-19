Бучневич эффектно сравнял счет в матче с «Вашингтоном». Видео

«Рейнджерс» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Российский нападающий Павел Бучневич на 13-й минуте первого периода отметился заброшенной шайбой. Для него это первый гол в этом сезоне.

Zibanejad to Buchnevich on the power play ties the game #NYR pic.twitter.com/bfdz1wavPb — Shayna (@hayyyshayyy) October 18, 2019

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