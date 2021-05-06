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Бучневич дисквалифицирован на один матч

6 мая 2021, 23:42
Павел Бучневич (в центре). Фото USA Today Sports
Павел Бучневич (в центре). Фото USA Today Sports
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Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич дисквалифицирован на одну игру, сообщает 6 мая официальный Twitter департамента безопасности игроков НХЛ. Он наказан за опасную игру высоко поднятой клюшкой в матче с «Вашингтоном» (2:4).

На пятой минуте второго периода россиянин ударил клюшкой в лицо форварда «Кэпиталз» Энтони Манты. После инцидента игроки устроили небольшую потасовку.

Таким образом, хоккеист пропустит матч с «Бостоном», который пройдет 7 мая.

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