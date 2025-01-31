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Сегодня, 18:40

Буцаев считает, что Кузьменко может пойти на пользу обмен в «Филадельфию»

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Экс-игрок «Филадельфии» Вячеслав Буцаев прокомментировал обмен российского нападающего Андрея Кузьменко из «Калгари» во «Флайерз».

«В этой лиге мы привыкли видеть много неожиданных обменов, поэтому это нормально для бизнеса НХЛ. Здесь больше вопрос не про неожиданность, а про то, прогнозируемый ли это обмен или нет. Считаю, что здесь может быть даже для самого Андрея эта ситуация более выигрышная, поскольку что-то не задалось в «Калгари».

Для Кузьменко этот обмен определенно будет новым вызовом. А то, как он сработается с Тортореллой, покажет лишь время. Тем не менее, Андрей уже достаточно опытный хоккеист. Это игрок, который может решать исход того или иного матча. Это мы видели ранее, когда он играл за «Ванкувер».

Возвращение в КХЛ? Здесь все будет зависеть от самого Андрея. Возможные разные варианты в НХЛ, считаю, говорить о его будущем пока преждевременно. Поэтому пожелаю ему удачи в новом клубе, вернуться в ту форму, когда он был одним из острых и опасных игроков. Для этого есть все. Главное — получить доверие в новом клубе», — сказал Буцаев Metaratings.ru.

Кузьменко набрал 15 (4+11) очков за 37 матчей в составе «Калгари» в текущем сезоне. За карьеру в НХЛ нападающий провел 190 матчей и набрал 135 (65+70) очков. Также 28-летний россиянин выступал в лиге за «Ванкувер».

Источник: Metaratings
Андрей Кузьменко
ХК Филадельфия Флайерз
Вячеслав Буцаев
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3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 51 25 26 57
5 Айлендерс 50 23 27 53
6 Рейнджерс 50 24 26 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
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5 Бостон 53 25 28 56
6 Детройт 51 25 26 55
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Миннесота 52 31 21 66
3 Даллас 50 32 18 65
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Юта 50 21 29 50
6 Сент-Луис 51 23 28 50
7 Нэшвилл 49 18 31 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
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4 Калгари 50 25 25 57
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