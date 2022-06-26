Буцаев дал прогноз на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев дал прогноз на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо».

— Многие считают, что результат пятого матча предрешила вратарская дуэль. Согласны с таким мнением?

— Изначально я и говорил, что вратарская линия является проблемной у «Колорадо». Мы видим, что Василевский спасает свою команду в самых тяжелых моментах. Что касается пропущенных шайб, то это словно какой-то злой рок. В ворота «Тампы» залетали голы с рикошетов или благодаря отскокам, и это было не один раз в этой серии. Повторюсь, что Василевский — это Василевский. Какие-то эпитеты давать ему я не вижу смысла. Он все всем доказал, он двукратный обладатель Кубка Стэнли и уверен, что «Тампа» еще поборется за третий свой трофей. Стоит отметить, что в финальной серии наши ребята находятся на ведущих ролях. Без наших спортсменов серия была бы скучнее.

— Ваши ожидания от следующей игры?

— Здесь будет включаться психология, потому что команды уже перешли за экватор, физическое состояние уже выходит на второй план. Будет очень важно, как поведут себя вратари, насколько им хватит хладнокровия. «Тампа» возвращается в родные стены, у нее снова есть шанс побороться за третий Кубок. Все в руках «Тампы», — сказал Буцаев «РБ Спорт».

Шестой поединок в серии, в которой «Колорадо» обыгрывают «Тампу» со счетом 3-2, начнется в 03.00 по московскому времени в понедельник, 27 июня.