Бу Нивс: "Сегодня Георгиев был хребтом "Рейнджерс"

Нападающий "Рейнджерс" Бу Нивс - об игре вратаря команды Александра Георгиева. В матче с "Торонто" (2:1 ОТ) он сделал 44 сэйва.

- Сегодня он был хребтом нашей команды, - цитирует Нивса официальный сайт НХЛ. - Он сделал ряд спасений, который завели всю команду. Если честно, он просто невероятен.

10 февраля в предыдущей игре с "Торонто" (4:1) россиянин сделал 55 сэйвов, установив личный рекорд.

Все про НХЛ - здесь.