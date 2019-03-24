10:49 | Хоккей — НХЛ

Бу Нивс: "Сегодня Георгиев был хребтом "Рейнджерс"

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Нападающий "Рейнджерс" Бу Нивс - об игре вратаря команды Александра Георгиева. В матче с "Торонто" (2:1 ОТ) он сделал 44 сэйва.

- Сегодня он был хребтом нашей команды, - цитирует Нивса официальный сайт НХЛ. - Он сделал ряд спасений, который завели всю команду. Если честно, он просто невероятен.

10 февраля в предыдущей игре с "Торонто" (4:1) россиянин  сделал 55 сэйвов, установив личный рекорд.

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/nhl-russian-factor-season-2018-19-march-23/c-306088650

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