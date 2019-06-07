Брызгалов уверен, что Кузнецов не связан с наркотиками

Большое интервью чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Ильи Брызгалова – о сборной России, финском хоккее, пиве, НХЛ и финале Кубка Стэнли.

– Что думаете о Кузнецове с двумя дорожками загадочного вещества?

– Женьку Кузнецова я знаю очень хорошо. И в то, что он говорит, что не делал ничего ни с каким порошком – я верю. Просто Женьке нужно быть очень аккуратным. Знаменитые люди должны быть очень аккуратны со своим окружением. Потому что "друзей" всяких очень много вокруг них. Но это не друзья, а прохиндеи. Друзей очень мало. И Кузнецов должен это понимать, чтобы не попадать в такие вот плохие сцены. Это ж наверняка "лучший друг" сделал. Я абсолютно уверен, что Женька ничего такого не делал. Я знаю, как он к этому относится. Для меня даже вопрос тут не стоит. Посоветую ему присмотреться к своему окружению. Особенно на этом этапе его карьеры.

– Есть два мнения: одно – кокаин и хоккей несовместимы; второе – ряд энхаэловцев его употребляет. Во втором случае приводится пример Тео Флери, который мог всю ночь бухать, с утра взбодриться дорожкой и все равно набирать по очку за матч. Из различных автобиографий можно много таких примеров почерпнуть. И ходят слухи, что в НХЛ подобное до сих пор встречается.

– Я к наркотикам отношусь негативно. Тут все зависит от человека. У многих с этим есть проблемы. Многие – равнодушны к ним. (Игорь Еронко)

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