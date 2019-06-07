Брызгалов - про жизнь в США: "Сексом позанимались, а завтра игра"

Большое интервью чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Ильи Брызгалова – о сборной России, финском хоккее, пиве, НХЛ и финале Кубка Стэнли.

– И на радостях выпили 160 бокалов пива, как якобы сборная России после матча с Чехией?

– Даже если они и пили это пиво – кому какое дело? Свободные люди в свободной стране решили немножко выпить-отдохнуть. На следующий день матчей не было. Они и пошли после игры расслабиться. Они что, выползли из ресторана? Были в уматину пьяные? Нет. И поделите эти 160 бокалов на два. 80, допустим. Команда 25 человек. Плюс всегда с ребятами идут те, кто занимается экипировкой, врачи и так далее. Там человек под 40 набирается. Ну выпили они по два бокала пива. Что это – много? Когда у тебя выходной впереди и легкий матч. Поужинали, посидели, пообщались.

Я в этом вообще ничего криминального не вижу. Опять в умах эта советская система – закрывали всех на базе, чтобы никто не пил, никто сексом не занимался. Но как здесь-то, в Америке, люди живут. Живут они дома. Кто хочет – может выпить бокал вина вечером. Это нормально. Сексом позанимались, а завтра у него игра. И так у них постоянно жизнь проходит. Ничего в этом такого нет. Это не делает их уставшими. Советские какие-то предрассудки. Пора бы уже от них избавиться. Советского Союза нет практически 30 лет. (Игорь Еронко)

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