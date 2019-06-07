Брызгалов - про финал Кубка Стэнли

Большое интервью чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Ильи Брызгалова – о сборной России, финском хоккее, пиве, НХЛ и финале Кубка Стэнли.

– Вам по-прежнему не нравится вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон?

– Не нравится.

– Почему?

– Не импонирует. Бывает такое.

– Из-за его актерских данных? (В четвертом матче финала Биннингтон упал после легкого тычка Брэда Маршана в щитки. – Прим. "СЭ")

– Да нет. Не из-за этого. Он просто попытался выпросить удаление. Попытка – не пытка.

– Там и Тарасенко выпрашивал.

– Все выпрашивают. Никогда не знаешь, к чему это может привести.

– Чем голкипер "Бостона" Туукка Раск вам больше нравится?

– Манерой игры. Своим спокойствием. Я Туукку хорошо знаю. Он великолепный вратарь – доказал это многими годами карьеры в НХЛ, играя на высочайшем уровне.

– Откуда вы его знаете?

– Долго же играли друг против друга. (Игорь Еронко)

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