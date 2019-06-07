Брызгалов объяснил, почему "Тампа" и "Вашингтон" вылетели из Кубка Стэнли

Большое интервью чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Ильи Брызгалова – о сборной России, финском хоккее, пиве, НХЛ и финале Кубка Стэнли.

– Касательно плей-офф в целом – у вас есть объяснение тому, почему повылетали фавориты?

– А кто фавориты?

– "Вашингтон", "Тампа".

– "Вашингтон" выглядел так, как будто ребятам в отпуск хотелось, ха-ха. Они в том году выиграли. И глазки немножко потухли. Свой кубок взяли – надо же и другим дать выиграть. Нельзя быть жадными.

– Великодушные "Кэпиталз"?

– Нет. Великодушие – это когда сам вручаешь победу. Тут все-таки в борьбе.

– А "Тампа"?

– Так у них в обороне проходной двор. Она и во время сезона такой была.

– Но это же не мешало в регулярке.

– Да. Но регулярный чемпионат – это же не плей-офф. Там ты все время играешь с разными командами. И то у них возникали проблемы с командами высокого класса. На самом деле – со всеми были проблемы. Если вы посмотрите – они тому же "Сент-Луису" проиграли два из двух. И "Бостон" их обыгрывал (у "Брюинз" одна победа в четырех матчах. – Прим. "СЭ"). Топ-клубы "Тампу" побеждали. И если вы посмотрите – эти проблемы в обороне серьезно сказывались в таких матчах.

Да, они набрали много очков, создавали кучу моментов, но, в конце концов, нарвались на "Коламбус". Дисциплинированный, рабочий, с хорошими исполнителями. Напоролись на толковую организованную оборону и не смогли забить. А проблемы с собственной обороной – вы же видели, как их разрывали, какие голы забивали: скрытый пас на дальнюю, возврат – и в пустые. Те проблемы никуда не делись и в плей-офф сказались. Ничего удивительного. (Игорь Еронко)

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