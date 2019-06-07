Брызгалов объяснил, почему из России массово уезжают хоккеисты

Большое интервью чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Ильи Брызгалова – о сборной России, финском хоккее, пиве, НХЛ и финале Кубка Стэнли.

– Из России массово уезжают хоккеисты – в НХЛ. Даже такие, как Андрей Чибисов и Данил Юртайкин.

– Хотят себя попробовать. Испытать, приехав в Америку. Значит, чем-то они не довольны. Никто же не уезжает оттуда, где он счастлив, где все хорошо. Значит, у людей на то есть причины. А то, что это массово – уже другой вопрос.

– Какой? Перекосы в КХЛ, где базовые клубы и где будущий чемпион известен еще до начала сезона? Или что-то другое имеете в виду?

– А сколько раз вы ошибались с будущим чемпионом? ЦСКА уже лет пять становился чемпионом. Два раза в финале проигрывали. Все время близко-близко, но ведь не чемпионы, а вроде чемпионские составы. Только на пятый год. И то – под моей чуткой консультацией, ха-ха.

– Когда у одного клуба бюджет 2,5 миллиарда, а у другого – 300 миллионов, перекосы неизбежны, и они мало кому могут нравиться.

– А как вы хотели? Какой бюджет у Москвы и какой – у условной Курганской области? Есть разница? Вот вам и четкая пропорция, которая и в хоккее такая же.

– В НХЛ-то не так.

– В НХЛ есть правила. Которые все соблюдают. Если кто-то не соблюдает – жесткие наказания финансовые. И наказания не по 20 тысяч, а миллионами наказывают. И никакой хозяин не хочет платить за бездумные действия руководства клуба. Не только правила нужны и законы – они должны соблюдаться всеми. Только тогда, когда все исполняется в рамках правил, можно делать шаги вперед – к развитию. А когда кто-то может обойти – это очень тяжело. Другие начинают чувствовать эту несправедливость. Все начинает разваливаться. (Игорь Еронко)

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