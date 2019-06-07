Брызгалов – о Ковальчуке: "36 лет – это уже все, конец карьеры"

Большое интервью чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Ильи Брызгалова – о сборной России, финском хоккее, пиве, НХЛ и финале Кубка Стэнли.

– Ковальчук тут признался, что после игр выпивает пива – для восстановления. Вам близок этот метод?

– Наверное, с этим и связали не очень удачную игру Ильи. Мол, пиво пьет, вот и неудачно. А то, что он всю жизнь его пьет, и ему это никогда не мешало играть на высоком уровне, – это в расчет не берется. Когда он по 40 забивал, был лидером команды, на него все надеялись – пиво можно было пить. А сейчас уже, оказывается, нет. Дело-то в другом. Илье, извините меня, уже 36 лет. Лучшие годы уже позади. Он сделал очень многое для хоккея, для России. Надо сказать Ковальчуку огромное спасибо, обнять его и произнести: "Всегда будем рады видеть тебя везде и во всем". А не собак на него спускать. 36 лет – это уже все, конец карьеры. Он уже не будет таким, каким был в 25 или в 27. Что до пива – я вообще не пью. Толком не знаю, что такое алкоголь. Как он влияет на организм. Тут я человек темный.

– Отвечая на критику и признав, что провел турнир неважно, Ковальчук в ответ на то, что он якобы не выкладывался, сказал, что так могут говорить только псевдофанаты, которых именно в России много.

– Да и за океаном их полным-полно. "Бэндвэгонов" (люди, которые готовы резко менять свои предпочтения как болельщики, метаясь от клуба к клубу и меняя мнение на диаметрально противоположное. – Прим. "СЭ") тоже полно. Тут он за одну командочку болеет, хоп, другая выиграла – и он уже в другой кепочке идет. Люди хотят быть причастны к победам. И непричастны к поражениям. Поэтому готовы поливать. (Игорь Еронко)

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