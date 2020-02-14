Брюс Будро: «Шайба Панарина не должна быть засчитана»
08:15
Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро недоволен решением судей засчитать послематчевый буллит форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин исполнил спорный буллит, который был засчитан после видеоповтора. Нью-йоркский клуб выиграл со счетом 4:3.
«Шайба не должна быть засчитана. Я только что прочитал правило, и в нем говорится: шайба должна постоянно двигаться в сторону ворот. Возможно, я слепой, но непохоже, чтобы в конце она двигалась вперед», — приводит слова Будро журналист Майкл Руссо в Twitter.
#PlayLikeANewYorkers Artemi Panarin shootout goal was reviewed — good goal pic.twitter.com/HM3ulw6HZ1— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 14, 2020
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