Брюс Будро: «Овечкину наложили на рану 25 швов. А через два дня он забил в матче 4 гола»

Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро завил, что его всегда восхищала физическая мощь капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Я всегда поражался, как он стремится идти в силовую борьбу, но умудряется избегать травм, — цитирует Будро The Athletic. — Помню, как он столкнулся коленом в колено с Тимом Глисоном, который тоже парень крупный. Алекс ушел в раздевалку. Когда я пришел справиться о его здоровье, он ответил: «Все нормально». Будто ничего и не случилось.

Помню, как он также столкнулся в плей-офф с Сергеем Гончаром. С Алексом все было хорошо, а соперник выбыл до конца плей-офф.

В другом матче с «Питтсбургом» он получил сильный порез на ноге. Понадобилось наложить 25 швов. Какое-то время он даже не мог ходить. Но через два дня появился на льду в матче против «Оттавы», хотя на его шрам было просто страшно даже смотреть. И забил четыре гола.