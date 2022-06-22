Брюнетт может остаться в тренерском штабе «Флориды»

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды» Эндрю Брюнетт может остаться в тренерском штабе команды, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Если он захочет продолжить работать в клубе, то войдет в команду нового главного тренера, которым должен стать Пол Морис.

Команда набрала 122 очка, выиграла регулярный чемпионат НХЛ и получила Президентский кубок. Брюнетт вошел в тройку финалистов на приз лучшему тренеру сезона.

«Пантерз» уступили «Тампе» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.