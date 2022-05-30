Брюнетт хочет остаться на посту главного тренера «Флориды»

Эндрю Брюнетт рассчитывает остаться главным тренером «Флориды» в следующем сезоне.

«Я люблю эту команду. Но понимаю, что есть и сторона бизнеса. Я лишь могу контролировать то, что могу контролировать. Но это было веселое путешествие. Я наслаждался каждой минутой», — сказал Брюнетт TSN.

«В начале сезона я сказал, что собираюсь дождаться конца чемпионата, оценить ситуацию и принять решение. Сейчас нам нужно немного повременить, нужно, чтобы наши эмоции улеглись», — добавил генеральный менеджер Билл Зито.

Команда набрала 122 очка, выиграла регулярный чемпионат НХЛ и получила Президентский кубок. Брюнетт вошел в тройку финалистов на приз лучшему тренеру сезона.

«Пантерз» уступили «Тампе» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.